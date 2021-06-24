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Сивков объяснил, чем могла обернуться для Defender схватка с Су-24 у берегов Крыма

  /   Обновлено: 24 июня 2021 16:12
Армия
Сивков объяснил, чем могла обернуться для Defender схватка с Су-24 у берегов Крыма
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Москва, 24 июня. Эсминец британских ВМС Defender не смог бы пережить массированный авианалет во время инцидента у берегов Крыма, заявил военный эксперт Константин Сивков.

В ходе беседы с журналистами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» доктор военных наук оценил шансы британского корабля выжить после удара Су-24М, если бы тот открыл по нему не предупредительный огонь.

«Эсминец Defender – один из самых мощных кораблей ВМС Великобритании, особенно хороша его ПВО, поэтому одиночные атаки наших «сушек» он бы отбил, но массированный налет – нет», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что российский самолет был вынужден выполнить предупредительное бомбометание по курсу следования корабля. Сивков подчеркнул, что если бы четыре авиабомбы ФБА-250 сбрасывались прицельно, то для Defender схватка с Су-34 обернулась бы полным крахом.

«Со стопроцентной вероятностью вывели бы его из строя при попадании рядом или на палубу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что корабль ВМС Великобритании вторгся в территориальные воды РФ. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь по эсминцу, чтобы предотвратить нарушение госграницы. Британская сторона заявила, что ничего подобного не происходило. В МИД России слова Лондона назвали «враньем в лицо», передает «Царьград».

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