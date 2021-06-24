Ивановская прокуратура начала проверку по факту смерти девушки под колесами поезда

Иваново, 24 июня. Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту смертельного травмирования девушки в Ивановской области.

Инцидент произошел на 376-м км перегона Фурманов — Малаховская. Тепловоз сбил 16-летнюю девушку, которая шла вдоль железнодорожного полотна. Транспортный прокурор Константин Аксенов незамедлительно провел совещание с поднадзорными и контролирующими органами после случившегося и потребовал установить все обстоятельства трагедии.

Надзорный орган проверит соблюдение требований безопасности на участке травмирования и даст оценку действиям всех ответственных лиц. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Расследование находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.