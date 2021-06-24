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Иркутские волонтеры подстригли обросшую до колтунов бездомную собаку
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Иркутские волонтеры подстригли обросшую до колтунов бездомную собаку

  /   Обновлено: 24 июня 2021 16:07
Общество
Иркутские волонтеры подстригли обросшую до колтунов бездомную собаку
pixabay.com

Иркутск, 24 июня. Волонтеры из Иркутска нашли бездомную собаку. Пес был сильно заросшим, из-за чего с трудом передвигался. Его отвезли к парикмахеру.

Волонтеры обнаружили бездомную собаку на улице Гоголя в Иркутске. Животное было сильно заросшим, покрытым колтунами и с длинными ногтями. Из-за тяжести большого количества шерсти собака почти не могла самостоятельно передвигаться.

Одному из волонтеров удалось поймать животное. Собаку принесли к парикмахеру и поставили ей укол успокоительного, чтобы можно было аккуратно подстричь свалявшуюся шерсть. Массу, которая состояла из грязи и колтунов, срезали. По рассказу представителя питомника К-9, свалявшаяся шерсть весила не менее пять килограммов.

Главный врач саранской ветклиники «Верный друг» Лариса Сударикова ранее дала советы, которые помогут облегчить жизнь питомца в жару. Собак не рекомендуется выгуливать в местах, куда попадают прямые лучи.

 

 

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