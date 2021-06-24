Корнилов заявил, что жертвы ВСУ в Донбассе остаются без реакции Запада

Жертвы украинской армии в Донбассе остаются без реакции Запада, который вполне устраивает подобное положение дел. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Полномочный представитель России на минских переговорах Борис Грызлов заявил о предпринимаемых Киевом провокациях на линии соприкосновения с республиками юго-востока страны. По его словам, Донецк обратил внимание контактной группы на произошедший 21 июня 2021 года обстрел, в результате которого изначально погибли трое и был ранен один человек. После этого в нарушение всех договоренностей по эвакуации пострадавших ВСУ открыли огонь по медицинскому эвакуационному автомобилю, убив еще одного военнослужащего и ранив четырех. Грызлов напомнил, что аналогичный случай произошел 11 июня, за несколько дней до встречи президентов России и США в Женеве. Тогда служащие специальных сил ВСУ уничтожили на блокпосте Луганска пятерых человек.

«Смысл этих, сопровождаемых убийствами, провокаций — в том, чтобы запугать жителей и защитников Донбасса и посеять среди них ужас, — считает Корнилов. — Вообще-то подобные действия называются просто — терроризм. И пора бы уже говорить об этом прямо, называя вещи своими именами».

Политолог считает, что случай, на который обратил внимание Грызлов, — не первый и не последний.

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«Они еще обстреляли при этом машину с красным крестом, которая пыталась вывезти тех трех погибших, в результате чего был убит еще один человек, — добавил эксперт. — А что касается нападения на блокпост ЛНР, то это было сделано специально накануне встречи в Женеве Путина и Байдена. ВСУ хотели спровоцировать защитников Донбасса на очень жесткий ответ — что ж, будьте уверены, он обязательно последует, причем одновременно как со стороны Донецка, так и Луганска. Долго терпеть подобное попросту невозможно!»

При этом, продолжил собеседник ФАН, из Киева неизбежно последуют крики: «А нас за що?!», а из Великобритании, Германии, Франции и США — «глубокая озабоченность», сопровождаемая призывами по отношению к России «остановить эту волну».

«Но заметьте, что сейчас никто даже не пикнул! — заявил Корнилов. — Эти жертвы и эта кровь остались без внимания и озабоченностей международного сообщества. Западных хозяев киевских карателей подобное положение дел вполне устраивает. И на это, я убежден, следует обратить пристальное внимание как в минских переговорах, так и на других дипломатических площадках».

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