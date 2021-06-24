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Нидерланды не видят необходимости в новом опросе эксперта «Алмаз-Антея»

  /   Обновлено: 24 июня 2021 16:17
Политика
Нидерланды не видят необходимости в новом опросе эксперта «Алмаз-Антея»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Схипхол, 24 июня. Прокуратура Нидерландов не видит необходимости в проведении нового опроса специалиста российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении Boeing 777.

Как заявил прокурор Тейс Бергер, ведомству непонятно, почему защита снова требует провести опрос специалиста из России.

«У защиты есть права, однако продолжать опрашивать эксперта до тех пор, пока он не даст ответы, которые адвокаты хотят получить от него, не является одним из них», — высказался прокурор на слушаниях по делу.

В Нидерландах продолжаются слушания по существу дела о крушении самолета Boeing 777, выполнявшего рейс МН17 и потерпевшего крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года. С момента трагедии прошло почти семь лет, но суд продолжает разбирательство. Заседания проходят в комплексе Схипхол.

Ранее прокуратура Нидерландов заявила о своих планах, касающихся документа США от 2014 года, посвященного авиакатастрофе. Снимки, предоставленные США, не будут использованы ведомством в деле МН17.

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суд нидерланды мн17
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