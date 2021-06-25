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Репродуктолог оценил идею беременности мужчин после шанхайского эксперимента

Общество
Репродуктолог оценил идею беременности мужчин после шанхайского эксперимента
freepik.com  /  wayhomestudio

Специалисты Военно-морского медицинского университета Шанхая добились беременности самцов крыс. Теперь ученые хотят продолжить исследования с другими млекопитающими. Не дойдут ли с такими темпами китайцы до человеческой расы, да и нужно ли сильном полу беременеть? В разговоре с ФАН президент Российской ассоциации репродукции человека, руководитель петербургского центра «ЭКО» Владислав Корсак оценил идею беременности мужчин после шанхайского эксперимента.

Долгое время тема беременности мужчин остается волнительной для общества. Еще в XX веке знаменитый актер и режиссер Чарльз Чаплин завещал 1 млн долларов первому родившему мужчине. Теперь благодаря китайским ученым когда-то в будущем это может стать реальным. Однако есть ли в этом практический смысл?      

«Мужчины и женщины отличаются друг от друга определенными вторичными половыми признаками. Конечно, отличительная важнейшая особенность – это детородный орган матка. Не знаю, может ли мужчина обеспечить существование матки. Если подходить к этому вопросу рационально – для чего?» — рассуждает собеседник ФАН.

Репродуктолог оценил идею беременности мужчин после шанхайского эксперимента
Невские Новости  / Степан Яцко

И правда — для чего? На сегодняшний день медицина в мире шагнула далеко вперед. Практически каждая женщина может при помощи репродуктологов и других специалистов испытать счастье материнства.    

«Существуют целые направления в медицине, существует пересадка донорской матки женщине. Это направление в хирургии существует, оно успешно практикуется. В результате были рождены здоровые дети», — заметил эксперт.

Врачи успешно сопровождают пациентов, страдающих гермафродитизмом. Гормональная, эстрогенная терапия, психологи позволяют человеку определиться со своим полом и при желании в дальнейшем завести детей. Встречаются в медицине и другие случаи, с которыми медики также успешно справляются, — к примеру, измененная гендерная идентичность.            

«В природе встречаются случаи, когда на первый взгляд все вторичные половые признаки на месте, но, предположим, мужчина воспринимает себя женщиной. Это является нарушением формирования личности. И в этой части существуют операции по изменению пола. Это давно существующая практика», — пояснил Корсак.

Что касается шанхайского эксперимента — беременность у самцов крыс была вызвана благодаря соединению кровеносных систем с беременными самками, затем оплодотворенная матка самки была пересажена мужской особи.

Репродуктолог оценил идею беременности мужчин после шанхайского эксперимента
wikipedia.org  / Janet Stephens (photographer) / Общественное достояние

По мнению Корсака, этот эксперимент, если и имеет место, то вряд ли он найдет практическое применение в жизни человека.      

«Тут нет ничего удивительного. Взяли самца, присоединили кровотоки, пересадили матку, чтобы вынашивать. Достижение, конечно. Но только зачем?» — заключил президент Российской ассоциации репродукции человека.

Ранее правительство Японии одобрило заявку сотрудников Токийского университета на эксперименты с эмбрионами из клеток человека и мыши. Генетик Валерий Ильинский объяснил, зачем специалистам такой эксперимент.

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беременность животные опыт крысы репродуктолог репродуктология корсак
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