Медики развеяли самые популярные мифы о вакцинации против коронавируса

Санкт-Петербург, 24 июня. Петербуржцы могут привиться от коронавируса тремя российскими вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Однако пристрастие многих горожан доверять сплетням и слухам породили огромное количество недостоверной информации о вакцинах. Основным заблуждением стала уверенность в том, что какой-то из препаратов лучше остальных.

«Здесь надо исходить из того, есть ли преимущества у той или иной вакцины, исходя из технологии производства, изучения эффективности и безопасности», — заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Еще одним мифом стала информация о том, что тест на антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной» можно сделать только в Москве. Однако это не имеет никакого отношения к действительности, пишут «Невские новости».

Некоторые убеждены, что вакцины против коронавируса якобы приводят к росту заболеваемости раком и даже бесплодию. Доктор медицинских наук Максим Кабанов подчеркнул, что никаких оснований для подобных заявлений нет.

Россиянам ранее рассказали, можно ли вакцинироваться при высоком уровне антител. В московском оперативном штабе объяснили, что антитела не являются противопоказанием к прививке.