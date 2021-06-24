Дзюба стал лидером Евро по выигранным верховым единоборствам

Санкт-Петербург, 24 июня. Капитан сборной России Артем Дзюба за три тура группового этапа Евро-2020 превзошел соперников «на втором этаже» 25 раз.

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим игроком групповой стадии Евро-2020 по выигранным верховым единоборствам. Об этом сообщает издание Opta.

По данным ресурса, за три тура группового этапа европейского первенства форвард 25 раз превзошел соперников «на втором этаже». Это в пять раз больше, чем показатели ближайших преследователей.

Напомним, по итогам группового этапа турнира сборная Станислава Черчесова заняла четвертое место в квартете B и закончила выступление на Евро. Ранее Дзюба проанализировал проигрыш и назвал виновных в неудаче команды на турнире.

По его мнению, футболисты упускали огромное количество моментов, которые надо было доводить до конца.