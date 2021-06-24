Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июня 16:23
16:22
Общество
Отдыхавшие в Ялте известные фигуристы рассказали, как пережили потоп в Крыму
16:22
Политика
Посол Великобритании молча покинула МИД России
16:18
Происшествия
Умерла балерина Мариинского театра Моисеева
16:16
Происшествия
Мошенничество обернулось для двух крымских экс-депутатов приговором к сроку в колонии
16:13
Армия
Сивков предложил выставить Британии счет за глушение рыбы при инциденте в Черном море
16:12
Экономика
Средняя стоимость «квадрата» московского жилья превысила 250 тысяч рублей
16:12
Происшествия
Причиной пожара в ковидном центре на западе Москвы могло стать короткое замыкание
16:12
Армия
Сивков объяснил, чем могла обернуться для Defender схватка с Су-24 у берегов Крыма
16:11
Происшествия
Ивановская прокуратура начала проверку по факту смерти девушки под колесами поезда
16:07
Общество
Иркутские волонтеры подстригли обросшую до колтунов бездомную собаку
Все новости

Дзюба стал лидером Евро по выигранным верховым единоборствам

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:58
Евро 2020
Дзюба стал лидером Евро по выигранным верховым единоборствам
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov / Global Look Press

Санкт-Петербург, 24 июня. Капитан сборной России Артем Дзюба за три тура группового этапа Евро-2020 превзошел соперников «на втором этаже» 25 раз.

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим игроком групповой стадии Евро-2020 по выигранным верховым единоборствам. Об этом сообщает издание Opta.

По данным ресурса, за три тура группового этапа европейского первенства форвард 25 раз превзошел соперников «на втором этаже». Это в пять раз больше, чем показатели ближайших преследователей.

Напомним, по итогам группового этапа турнира сборная Станислава Черчесова заняла четвертое место в квартете B и закончила выступление на Евро. Ранее Дзюба проанализировал проигрыш и назвал виновных в неудаче команды на турнире.

По его мнению, футболисты упускали огромное количество моментов, которые надо было доводить до конца.

Вернуться назад

Все новости / Евро 2020 / Дзюба стал лидером Евро по выигранным верховым единоборствам
футбол дзюба евро-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru