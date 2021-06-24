После матча Евро-2020 в Копенгагене у зрителей выявили штамм коронавируса «Дельта»

Копенгаген, 24 июня. Зрители матча Дания — Бельгия в рамках группового этапа Евро-2020 получили положительный результат теста на коронавирус. У троих зрителей выявили штамм «Дельта».

Все остальные болельщики из этого сектора, где был выявлен опасный штамм, обязаны будут сдать анализы. Информацию об этом сообщил министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике в своем Twitter-аккаунте.

«Трое зрителей, смотревшие игру между командами Дании и Бельгии в четверг (прошлой недели), сдали тест на коронавирус, выявлен «Дельта-штамм». Четырем тысячам зрителей С-трибуны секторов 1-7 настоятельно рекомендуется пройти ПЦР-тестирование», — сообщил политик.

Игра прошла 17 июня на стадионе в Копенгагене. Власти предполагают, что вспышка нового штамма может быть весьма серьезной, поэтому стараются сделать все возможное, чтобы это предотвратить.

Перед началом континентального первенства Дания ужесточила въезд для футбольных болельщиков и не согласилась пойти на уступки для россиян. Однако, как выяснилось, это не помогло защитить оставшихся фанатов от заражения.