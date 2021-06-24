Поезд насмерть сбил девушку в Ивановской области

Иваново, 24 июня. Попавшая под поезд местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, погибшая девушка — 2004 года рождения.

Труп несовершеннолетней нашли на железнодорожных путях, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией. На данный момент обстоятельства смертельного инцидента выясняют правоохранители.

В районе, где произошла трагедия, работают сотрудники экстренных служб. Прибывшие по вызову медики сразу же констатировали смерть девушки.

Накануне в Ленинградской области произошел похожий случай, сообщал ФАН. Мужчина в наушниках не услышал приближавшийся поезд и угодил под него.