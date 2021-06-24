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Поезд насмерть сбил девушку в Ивановской области

  /   Обновлено: 24 июня 2021 16:02
Происшествия
Поезд насмерть сбил девушку в Ивановской области
pixabay.com

Иваново, 24 июня. Попавшая под поезд местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, погибшая девушка — 2004 года рождения.

Труп несовершеннолетней нашли на железнодорожных путях, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией. На данный момент обстоятельства смертельного инцидента выясняют правоохранители.

В районе, где произошла трагедия, работают сотрудники экстренных служб. Прибывшие по вызову медики сразу же констатировали смерть девушки.

Накануне в Ленинградской области произошел похожий случай, сообщал ФАН. Мужчина в наушниках не услышал приближавшийся поезд и угодил под него.

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