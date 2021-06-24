Часть водохранилища Крыма заполнена на 100% после сильных дождей

Симферополь, 24 июня. Проливные дожди, которые обрушились на Крым, положительно отразились на наполненности водохранилищ в республике.

Руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов крымского гидрометцентра Наталья Охременко рассказала, что большая часть из них значительно наполнилась, передает РИА Новости (Крым).

Специалист рассказала, что Аянское водохранилище уже несколько суток заполнено на 100%, а Партизанское — почти на 40%. Симферопольское на 23%, однако до наступления дождей воды в нем было лишь на 18%.

Чернореченское водохранилище заполнено на 70,3%, Счастливенское — на 90%. Изобильненское в Алуште — до 40%, Кутузовское — до 62%, а Белогорское — до 46,8%, добавила Охременко.

Она отметила, что таких сильных осадков в этот период года никто не ожидал.

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ситуация с запасами воды в Крыму нормализовалась. Регион начнет постепенно переходить на традиционный график подачи воды.