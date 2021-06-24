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Боррель заявил, что лидеры Евросоюза обсудят предложение провести саммит с Россией

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:51
Политика
Боррель заявил, что лидеры Евросоюза обсудят предложение провести саммит с Россией
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Брюссель, 24 июня. Лидеры стран Евросоюза на открывающейся встрече обсудят возможность проведения саммита с Россией. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Представитель ЕС прокомментировал предложение Германии и Франции. Страны допустили возможность проведения саммита Россия — Евросоюз. По словам Борреля, лидеры ЕС обсудят эту идею на открывающейся встрече.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил предложение провести саммит. Представитель Кремля позитивно отнесся к идее наладить отношения ЕС и Москвы.

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ес саммит боррель
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