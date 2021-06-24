Боррель заявил, что лидеры Евросоюза обсудят предложение провести саммит с Россией

Брюссель, 24 июня. Лидеры стран Евросоюза на открывающейся встрече обсудят возможность проведения саммита с Россией. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Представитель ЕС прокомментировал предложение Германии и Франции. Страны допустили возможность проведения саммита Россия — Евросоюз. По словам Борреля, лидеры ЕС обсудят эту идею на открывающейся встрече.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил предложение провести саммит. Представитель Кремля позитивно отнесся к идее наладить отношения ЕС и Москвы.