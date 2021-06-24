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Американские ученые выяснили, кто наиболее подвержен депрессии

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:41
Наука
Американские ученые выяснили, кто наиболее подвержен депрессии
pixabay.com

Вашингтон, 24 июня. Исследование, проведенное американскими учеными, выявило связь между повышенным риском возникновения депрессии и режимом сна человека.

Специалисты из Кембриджа и Гарвардской медицинской школы использовали менделеевскую рандомизацию, с помощью которой удалось сравнить большие группы людей на основе генетических вариантов без учета других характеристик здоровья или поведения. В результате биологи обнаружили, что у тех, кто обладает генетическими вариантами «ранней пташки», вероятность появления депрессии была ниже на 23%, чем у остальных.

Доктор Тилль Реннеберг, эксперт в области хронобиологии, прокомментировал эти научные изыскания. По его словам, «совам» часто приходится нарушать режим сна, чтобы успеть вовремя с утра на работу. Подобное тоже может приводить к депрессии, передает The New York Times.

Исследователи из Университета Вашингтона ранее установили, что веселящий газ может быть крайне эффективным в борьбе с депрессией. Однократное применение этого вещества может улучшать состояние пациентов.

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