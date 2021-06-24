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В Иордании растет уровень эксплуатации детского труда

Ближний Восток
В Иордании растет уровень эксплуатации детского труда
Global Look Press  /  UNICEF/Keystone Press Agency

Амман, 24 июня. К концу 2021 года в Иордании количество детей, привлекаемых к трудовой деятельности, достигнет 100 000 человек. Эти данные опубликовала в своем докладе неправительственная организация Workers’ House, специализирующаяся на защите трудовых прав населения страны.

По сравнению со статистикой 2016 года, число работающих несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет выросло на 25%.

Резкий рост эксплуатации детского труда связывают с последствиями пандемии COVID-19 — в 2020 году уровень безработицы в Иордании достиг 25%. Сообщается, что в указанный период около 80 000 человек потеряли работу, когда правительство, пытаясь избежать распространения болезни, приостановило деятельность предприятий. При этом более чем полумиллиону работников сократили заработную плату.

На фоне отсутствия каких-либо социальных пособий это вынуждает семьи привлекать своих детей к трудовой деятельности, чтобы обеспечить себе проживание.

Согласно исследованию 2016 года, из 76 000 работающих несовершеннолетних 70 000 были трудоустроены противозаконно, при этом около 45 000 из них привлекались к деятельности, сопряженной с риском для жизни.

29% детей работали в малом бизнесе и автомастерских, 28% — в сельском хозяйстве и 11% ­— в строительстве.

Так как законодательством королевства запрещено трудоустройство граждан, не достигших возраста 16 лет, правительство Иордании проводит многочисленные инспекции с целью пресечения незаконной эксплуатации детского труда. За первые четыре месяца 2021 года было осуществлено более 5 500 проверок, в ходе которых выявлен 191 случай нелегального привлечения несовершеннолетних к рабочей деятельности. В 2019-20 годах инспекторы министерства совершили около 19 000 выездов, отметив порядка тысячи подобных случаев.

Министр труда Иордании Юсеф Шамали ранее сообщал, что дети-рабочие, найденные инспекторами, направляются в центр социальной защиты. Там они проходят психологическую реабилитацию, чтобы затем вернуться в образовательные учреждения.

Шамали также пояснил, что министерство финансирует программу по ликвидации детского труда, реализуемую Иорданской хашимитской благотворительной организацией.

Подобная проблема наблюдается и в других странах региона. Международная организация труда сообщила в мае текущего года, что в Ираке деградация экономики стала причиной роста трудоустройства несовершеннолетних, при этом их возраст резко снизился.

Согласно исследованию, проведенному в октябре 2020 года, среди 1 600 перемещенных иракских семей около 17% отправляли своих малолетних детей на заработки, а 42% сокращали расходы, выдавая несовершеннолетних дочерей замуж. При этом незаконным считается привлечение к работе лиц младше 15 лет.

Основной причиной этого называют последствия пандемии, сокращение числа лагерей для временно перемещенных лиц и гибель большого числа мужчин в ходе боевых действий.

Аналогичная ситуация наблюдается по всему Ближнему Востоку. При этом было бы ошибкой полагать, что речь идет только об относительно «неблагополучных» странах. Так, индивидуальные предприниматели во всех государствах региона используют собственное потомство для помощи в ведении бизнеса — особенно характерно это для лавочников и фермеров.

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