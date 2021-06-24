Британский посол прибыл в МИД РФ из-за инцидента в Черном море

Москва, 24 июня. Посол Великобритании в Москве прибыл в здание Министерства иностранных дел России в связи с попыткой корабля ВМС Великобритании пересечь российскую границу.

Британский дипломат проследовал во внешнеполитическое ведомство России, отказавшись от комментариев для представителей информационных агентств.

Стоит отметить, что ранее британский военный корабль Defender вошел в территориальные воды России около Крымского полуострова. Курс эсминца удалось изменить после открытия предупредительного огня.

В МИД Великобритании также представили свою версию произошедшего. По словам главы ведомства Доминика Рааба, Черноморский флот не стрелял по британскому кораблю.