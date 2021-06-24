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Британский посол прибыл в МИД РФ из-за инцидента в Черном море

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:44
Политика
Британский посол прибыл в МИД РФ из-за инцидента в Черном море
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 24 июня. Посол Великобритании в Москве прибыл в здание Министерства иностранных дел России в связи с попыткой корабля ВМС Великобритании пересечь российскую границу.

Британский дипломат проследовал во внешнеполитическое ведомство России, отказавшись от комментариев для представителей информационных агентств.

Стоит отметить, что ранее британский военный корабль Defender вошел в территориальные воды России около Крымского полуострова. Курс эсминца удалось изменить после открытия предупредительного огня.

В МИД Великобритании также представили свою версию произошедшего. По словам главы ведомства Доминика Рааба, Черноморский флот не стрелял по британскому кораблю.

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