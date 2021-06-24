Максим Шугалей указал на неприкрытое вмешательство Турции во внутренние дела Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей дал интервью телеканалу Afrique Media TV, в котором рассказал о ситуации в Ливии и Мали. Он считает, что в настоящее время благодаря деятельности Запада в данных государствах зреют новые волнения.

«Те, кто следит за новостной повесткой, знают, что на днях Турция проигнорировала призывы, российских властей в том числе, вывести вооруженные силы и наемников из Ливии. Анкара, прикрываясь меморандумом о взаимопонимании, хочет сохранить там свой контингент и до декабрьских выборов, и после них», — написал Шугалей у себя в Telegram-канале.

По его словам, Турция не оставит попыток убедить общественность, что ее силы имеют право находиться на территории североафриканской страны.

«На мой взгляд, это уже не помощь «братскому» африканскому народу — это неприкрытое вмешательство во внутренние дела другого государства. Ливийцы устали от такой «помощи». Но вместе с тем, меня поражает — почему они не остановят тех, кто навязывает им свои советы? Неужели ливийцы не понимают, что их великое государство просто разворовывают?» — добавил социолог.

Шугалей отметил, что Ливию «держат в состоянии войны» только для того, чтобы поделить сферы влияния в регионе и воспользоваться ее природными богатствами. Страну оккупировали и за последние 10 лет, что она находится в состоянии кризиса, раздробили на кусочки.

«Я, как человек, который там был, у которого несмотря на все произошедшее осталось много хороших воспоминаний о Ливии — мечтаю и надеюсь, что все группировки в Триполи будут работать на благо народа, и ситуация урегулируется», — написал глава ФЗНЦ.

В ходе общения с простыми ливийцами российский социолог выяснил, что они с ностальгией вспоминают времена, когда у власти был Муаммар Каддафи, а их государство считалось богатым и процветающим. А сейчас, когда «партнеры-стервятники» лишили ее самостоятельности, страна находится под внешним контролем.

Шугалей напомнил, что 24 декабря в Ливии пройдут национальные выборы.

«Очень надеюсь, что несмотря на все трудности они состоятся и народ сам выберет своего президента», — отметил он.

В ходе беседы с Afrique Media TV Шугалей высказался о Мали. По его словам, граждане западноафриканской республики устали от второго за год госпереворота.