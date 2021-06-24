Путин намерен провести совещание по подготовке к прямой линии

Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин проведет отдельное совещание перед прямой линией.

Прямая линия запланирована на 30 июня, начало в 12:00.

Известно, что прямая линия с Путиным в 2021 году пройдет без студии, упор сделают на мультиформатное приложение для смартфонов. Вместе с главой государства будут ведущие, которые уже «работают по всему массиву вопросов», рассказали в Кремле. В частности, прямая линия будет высокотехнологичной, любой гражданин России сможет без посредников записать свой вопрос.

Россияне уже активно готовятся к прямой линии. Так, жители Перми решили обратиться к президенту и рассказать о возможной застройке стадиона «Молот».