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Путин намерен провести совещание по подготовке к прямой линии

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:43
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Политика
Путин намерен провести совещание по подготовке к прямой линии
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин проведет отдельное совещание перед прямой линией.

Прямая линия запланирована на 30 июня, начало в 12:00.

Известно, что прямая линия с Путиным в 2021 году пройдет без студии, упор сделают на мультиформатное приложение для смартфонов. Вместе с главой государства будут ведущие, которые уже «работают по всему массиву вопросов», рассказали в Кремле. В частности, прямая линия будет высокотехнологичной, любой гражданин России сможет без посредников записать свой вопрос.

Россияне уже активно готовятся к прямой линии. Так, жители Перми решили обратиться к президенту и рассказать о возможной застройке стадиона «Молот».

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путин россия прямая линия
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