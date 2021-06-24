Детям нужно предъявлять тест на коронавирус при заселении в отели на Кубани

Краснодар, 24 июня. Требование о наличии результата теста на коронавирусную инфекцию на курортах Краснодарского края распространяется на детей.

Детям необходимо сдавать тест на коронавирус, чтобы заселиться в отели и гостиницы на Кубани. Предъявить справку нужно будет непосредственно при заселении. При этом сертификат о вакцинации не потребуется. Нововведение не касается детских лагерей, сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

Курорты на Кубани перестанут принимать туристов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 1 августа, сообщалось ранее. С 1 июля в гостиницах будут проверять результаты ПЦР-теста.