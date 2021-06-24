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Бывшего мэра Саратова оправдали по делу о хищении 42 млн рублей

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:48
Происшествия
Бывшего мэра Саратова оправдали по делу о хищении 42 млн рублей
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Саратов, 24 июня. Кировский районный суд вынес оправдательный приговор бывшему мэру города Алексею Прокопенко по делу о хищении свыше 42 млн рублей.

Бывший градоначальник с 2014 года находился в розыске, и был арестован заочно. Весной 2019-го он пришел к следователям, его заключили под стражу. Прокопенко обвинили в мошенничестве и легализации денег, однако позднее дело было переквалифицировано на присвоение денежных средств в особо крупном размере.

Спустя некоторое время экс-мэра выпустили из СИЗО, назначив ему домашний арест, а позднее меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Прокопенко вменяли причинение материального вреда ресурсоснабжающим организациям на сумму более 42 млн рублей.

Незадолго до этого в Москве оправдали сына экс-главы Дагестана Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО из Казахстана. Коллегия присяжных признала молодого человека невиновным.

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саратов хищение оправдание алексей прокопенко
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