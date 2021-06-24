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Украинский экономист рассказал об афере Киева в отношении завода «Мотор Сич»

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:34
Экономика
Украинский экономист рассказал об афере Киева в отношении завода «Мотор Сич»
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 24 июня. Правительство Украины хочет сохранить контроль над предприятием «Мотор Сич», оставив его в руках бывшего владельца Вячеслава Богуслаева.

О планах властей страны рассказал подробнее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с «Украинскими новостями». Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский исключил намерения властей страны о национализации завода «Мотор Сич». По его словам, правительство страны хочет, чтобы контрольный пакет акций в итоге принадлежал государству.

Такое выступление Уруского лишний раз подтверждает обвинения Китая в том, что Украины предпринимает попытки государственного рейдерства, подчеркнул Охрименко. Акции предприятия сейчас под арестом, тем не менее китайские инвесторы являются законными владельцами 75% акций компании. По словам эксперта, Украина планирует выпустить дополнительные акции, чтобы уменьшить долю китайцев.

Благодаря действиям властей Украины и коррупционным связям руководителем завода является Вячеслав Богуслаев, хотя он продал акции китайцам за 1 млрд долларов. Правительство страны не заинтересовано в национализации завода, так как в этом случае придется выделить из бюджета 3,6 млрд долларов в качестве компенсации китайским инвесторам.

Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что Украине стоит постепенно отказываться от американского доллара. Он призвал граждан хранить депозиты в национальной валюте.

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