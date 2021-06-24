Рэп-исполнитель L'One назвал капитана сборной России «инфантильным ребенком»

Москва, 24 июня. Рэп-исполнитель Леван Горозия, известный как L’One, раскритиковал капитана сборной России Артема Дзюбу. Пост об итогах Евро-2020 артист опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Известный музыкант опубликовал видео, на котором капитан венгерской команды Адам Салаи говорит футболистам речь перед матчем с Германией. В своем обращении он призвал спортсменов задуматься, что всего за 90 или 120 минут они смогут изменить целый год. В мотивационной речи капитан призвал всех сражаться как гладиаторы, не чувствуя усталости. Именно такой футбол Венгрия показала в противостоянии с Германией.

Речь настолько впечатлила Горозию, что он выложил ролик у себя на странице. Он отметил, что игра, которую показали футболисты на поле — выглядела, как кино. Попутно он раскритиковал капитана сборной России.

«Это кино, конечно. И их игра с немцами тоже. А у нас капитан — инфантильный ребенок», — написал L’One.

Это кино конечно. И их игра с немцами тоже. А у нас капитан — инфантильный ребенок. https://t.co/h4qJlXpADV — Леван Горозия (@L_One_Mars) June 24, 2021

Россия и Венгрия заняли четвертые места в своих группах, тем самым обеспечив себе путевку домой. В плей-офф из «группы смерти», так болельщики прозвали группу F, вышли Франция, Германия и Португалия.