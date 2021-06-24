Совет Федерации рекомендовал рассмотреть вопрос о вакцинации иностранных студентов

Москва, 24 июня. Правительству РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции для иностранных студентов российских вузов.

Согласно принятому Советом Федерации постановлению «О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан», Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность проведения вакцинации от COVID-19 для иностранных студентов, обучающихся в российских высших учебных заведениях.

Вакцинация от коронавируса позволяет сформировать иммунитет к заболеванию. Кроме того, она значительно снижает риск заболевания тяжелой формой COVID-19. Процедуру можно проходить и при наличии антител.