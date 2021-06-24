За последний во Владимире «советский» книжный магазин просят 45 млн рублей

Владимир, 24 июня. Во Владимире выставили на продажу книжный магазин, оставшийся последним в советском формате.

За объект продавец хочет получить 45 миллионов рублей. За указанную сумму он предлагает помещения, располагавшиеся на первом этаже (327 кв. м) и в подвале (178 «квадратов»).

«Этот магазин продается не первый месяц», — поделились риелторы с «Владимирскими ведомостями».

Специалисты рынка недвижимости считают указанную продавцом стоимость слишком высокой. Одной из основных проблем объекта называют изношенность коммуникаций. Также вопросы вызывает подвал: из-за не безбарьерной среды он не представляет коммерческого интереса.

В Российской Федерации вскоре подорожают традиционные бумажные книги. Отрасль перенесла значительные потери, сообщает Федеральное агентство новостей.