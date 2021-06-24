Погребинский и Корнилов высмеяли украинское пособие о «войне с Россией»

Пособие Минкультуры Украины «на случай войны с Россией» опасно для психологического здоровья жителей «незалежной». Об этом в интервью ФАН заявили политолог Михаил Погребинский и аналитик Владимир Корнилов.

Как стало известно, Центр информационной безопасности Министерства культуры Украины готовит выпуск брошюры о том, как себя вести гражданам страны «в случае войны с Россией». Предполагаемый тираж пособия — 100 тысяч экземпляров.

Авторы памфлета утверждают, будто «армия Украины уже 7 лет эффективно сдерживает российскую агрессию». При этом гражданам многострадальной «незалежной» дается совет запастись продуктами, медикаментами и топливом, подготовить огнетушитель и запасной выход на случай, если русские все-таки придут.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что подобные скандальные эксцессы — просто работа за деньги.

«Спустя 7 лет непрерывных утверждений, что на Украине идет «война с Россией», Киев выпустил пособие «на случай начала войны с Россией»... Они же знают, что на самом деле никакой войны нет! Но раз созданы административные структуры, которые имеют штатное расписание и бюджеты, наняты люди, то работа ведется. Главная линия украинской политики «Мы — передовой отряд по сдерживанию России», очевидно, предполагает выпуск ряда таких инструкций и документов», — обратил внимание политолог.

ПолитРоссия /

Запад жаждет, чтобы Украина выступала против России — это нужно для поддержания международной напряженности, отметил собеседник агентства. А так как работники государственных и окологосударственных пропагандистских учреждений «незалежной» пекутся о теплых местах, на которых сидят, то они стараются активно отрабатывать свои зарплаты.

Самые отчаянные из них надеются, что их заметят в Фонде Сороса или в какой-нибудь другой американской организации, и они продвинутся, пояснил Погребинский.

«Для абсолютного большинства жителей Украины то, что производят пропагандистские структуры, — чепуха. Они работают на создание атмосферы ненависти к восточному соседу. Вряд ли эти призывы будут иметь реальные последствия. Это просто работа ведомства. Большинство вменяемых людей на Украине понимают, что уроды при власти губят нашу несчастную страну. Но вода камень точит. Подобные игры с информацией очень опасны», — предупредил эксперт.

Ни для кого не секрет, что украинскими СМИ управляют коррумпированные представители прозападных антироссийских структур, обратил внимание Погребинский. А в силу того, что многие жители страны не способны критично воспринимать транслируемую информацию, они незаметно для себя насыщаются ненавистью ко всему русскому.

«Отдельный пласт украинского общества — новое поколение, которое не знает, как жили украинский и русский народы раньше, которое растет в созданном мире и воспринимает другую реальность, — пожаловался аналитик. — Молодежь мало интересуется политикой, а сообщения на эту тему принимает как данность. Молодых людей на Украине не возмущают шествия нацистов — им интересны совсем другие вещи».

При этом Россия, как заметил Погребинский, не может пресечь доминирование националистов Украины, ведь решительные действия с ее стороны означали бы войну и жертвы. При этом, по мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, от Москвы зависит очень многое, в том числе и то, что происходит внутри соседней страны. Остается надеяться, что когда-нибудь все эти проблемы будут урегулированы, добавил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов считает, что украинской пропаганде уже даже не нужны специальные заказы Запада, — она работает сама по себе.

«Во время презентации брошюры издатели делали упор на юго-восточные регионы Украины и рассказывали, что делать рядовому украинскому обывателю в случае, если «агрессор прорвется к их городу», например в Киев, Одессу или Харьков. Рекомендации довольно странные. Вместо того, чтобы призывать защищать свою землю, авторы советуют всем спрятаться в подвал и не мешать доблестным украинским воинам вместе с местными пропагандистами делать свою работу», — заметил собеседник ФАН.

Корнилов убежден, что выпуск пособия — это один из элементов агрессивной информационной кампании Киева по разжиганию русофобии. Цель этих усилий — запугать людей, посеять ужас и страх перед возможным вторжением «агрессора — России». И, судя по опросам общественного мнения, киевская пропаганда приносит свои плоды.

«Нагнетание ситуации в украинских СМИ пагубно влияет на психологическое состояние украинцев. Так, пожилая женщина недавно повторила «подвиг» министра обороны США Джеймса Форрестола, который в 1949 году выбросился из окна 16 этажа с криком «Русские идут!» Жительница одного из сел собрала «тревожный чемоданчик» и прыгнула в колодец во дворе дома, где намеревалась пересидеть «российскую агрессию». По сути, она смогла исполнить рекомендации брошюры до ее выхода. К счастью, ее вовремя обнаружили и спасли», — рассказал политолог.

Получается, что наиболее впечатлительные граждане Украины, получив брошюры со страшилками об ужасах «войны с Россией», могут совершать необдуманные поступки, заключил Корнилов. Но, что самое ужасное, киевские пропагандисты за трагедии и несчастья, которые может спровоцировать их буклет, никакой ответственности не понесут.