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Глава Алтайского края анонсировал строительство новой молочной фермы

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:17
Экономика
Глава Алтайского края анонсировал строительство новой молочной фермы
gov-murman.ru  /  Правительство Мурманской области

Горно-Алтайск, 24 июня. Большая молочная ферма появится в Заринском районе Алтайского края. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко в ходе аграрного форума «День сибирского поля-2021».

Завод рассчитан на шесть тысяч голов животных, в его строительство инвестируют около 4,5 млрд рублей. В год предприятие будет производить 30 тысяч тонн сырого молока, передает «Алтайская правда».

Уже к концу 2022 года ферма примет половину животных, а в середине или к концу 2023 года она сможет выйти на полную производственную мощность. Более того, предприятие частично решит и проблему занятости населения — на него смогут устроиться 180 граждан.

Инвестиции в молочную отрасль соучредители предприятия обуславливают нехваткой молока на российском рынке. Такого рода проекты реализуют еще в нескольких регионах страны.

Ежедневно рекомендуется употреблять от двух до четырех порций молочной продукции. Такой совет по употреблению молока озвучили в Роспотребнадзоре.

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алтайский край занятость молочная ферма
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