Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июня 16:21
16:18
Происшествия
Умерла балерина Мариинского театра Моисеева
16:16
Происшествия
Мошенничество обернулось для двух крымских экс-депутатов приговором к сроку в колонии
16:13
Армия
Сивков предложил выставить Британии счет за глушение рыбы при инциденте в Черном море
16:12
Экономика
Средняя стоимость «квадрата» московского жилья превысила 250 тысяч рублей
16:12
Происшествия
Причиной пожара в ковидном центре на западе Москвы могло стать короткое замыкание
16:12
Армия
Сивков объяснил, чем могла обернуться для Defender схватка с Су-24 у берегов Крыма
16:11
Происшествия
Ивановская прокуратура начала проверку по факту смерти девушки под колесами поезда
16:07
Общество
Иркутские волонтеры подстригли обросшую до колтунов бездомную собаку
16:05
Политика
Нидерланды не видят необходимости в новом опросе эксперта «Алмаз-Антея»
16:04
Общество
В Петербурге скончался двухмесячный сын депутата ЗакСа Алексея Цивилева
Все новости

На Украине объяснили причину превращения Киркорова в национального врага

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:17
418
Шоу-бизнес
На Украине объяснили причину превращения Киркорова в национального врага
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Киев, 24 июня. Киев внес певца в черный список после его посещения Крыма.

Сегодня, для того, чтобы стать персоной нон-грата на Украине, необязательно делать политические заявления относительно Крыма. Достаточно просто въехать на территорию региона с материковой части России.

Российский певец и шоумен Филипп Киркоров не стал исключением. Теперь он находится в списке лиц, угрожающим национальной безопасности Украины.

Украинский политолог и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологи Михаил Погребинский, в интервью изданию «360» рассказал, что думает о данной ситуации.

«Есть обычно формальное основание для таких вещей. Если артист побывал в Крыму не через Украину», — указал эксперт.

Таким образом, если человек приехал в Крым из России он автоматически попадает в данный список. Так, например, можно прилететь из Москвы в Симферополь и стать врагом Украины.

По словам Погребинского, Киркоров мог даже не высказывать своего мнения по поводу возвращения Крыма России.

«Этого достаточно, чтобы включить в список врагов Украинского государства, опасных для украинской государственности. Мы уже давно живем в этом бреду», — рассуждает аналитик.

Ранее Михаил Погребинский объяснял причину лжи украинских политиков о членстве в НАТО.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / На Украине объяснили причину превращения Киркорова в национального врага
украина россия крым киркоров погребинский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru