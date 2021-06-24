На Украине объяснили причину превращения Киркорова в национального врага

Киев, 24 июня. Киев внес певца в черный список после его посещения Крыма.

Сегодня, для того, чтобы стать персоной нон-грата на Украине, необязательно делать политические заявления относительно Крыма. Достаточно просто въехать на территорию региона с материковой части России.

Российский певец и шоумен Филипп Киркоров не стал исключением. Теперь он находится в списке лиц, угрожающим национальной безопасности Украины.

Украинский политолог и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологи Михаил Погребинский, в интервью изданию «360» рассказал, что думает о данной ситуации.

«Есть обычно формальное основание для таких вещей. Если артист побывал в Крыму не через Украину», — указал эксперт.

Таким образом, если человек приехал в Крым из России он автоматически попадает в данный список. Так, например, можно прилететь из Москвы в Симферополь и стать врагом Украины.

По словам Погребинского, Киркоров мог даже не высказывать своего мнения по поводу возвращения Крыма России.

«Этого достаточно, чтобы включить в список врагов Украинского государства, опасных для украинской государственности. Мы уже давно живем в этом бреду», — рассуждает аналитик.

Ранее Михаил Погребинский объяснял причину лжи украинских политиков о членстве в НАТО.