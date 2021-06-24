Школьницы выкололи глаза бездомной собаке в Ижевске

Ижевск, 24 июня. Правоохранители начали проверку после появившейся информации об издевательствах над животным. Инцидент произошел в поселке Машиностроителей.

Подростки 13 и 14 лет избили собаку палками с гвоздями и выбили ей глаз. Неравнодушные граждане доставили пострадавшее животное к ветеринарам, которые, свою очередь, провели операцию.

Через некоторое время в полицию поступило заявление о случившемся. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее живодер изрезал ножом собаку на глазах у прохожих в Нижнем Новгороде. Злоумышленник привязал собаку около кафе и несколько раз пырнул ее лезвием.