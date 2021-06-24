Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июня 16:21
16:18
Происшествия
Умерла балерина Мариинского театра Моисеева
16:16
Происшествия
Мошенничество обернулось для двух крымских экс-депутатов приговором к сроку в колонии
16:13
Армия
Сивков предложил выставить Британии счет за глушение рыбы при инциденте в Черном море
16:12
Экономика
Средняя стоимость «квадрата» московского жилья превысила 250 тысяч рублей
16:12
Происшествия
Причиной пожара в ковидном центре на западе Москвы могло стать короткое замыкание
16:12
Армия
Сивков объяснил, чем могла обернуться для Defender схватка с Су-24 у берегов Крыма
16:11
Происшествия
Ивановская прокуратура начала проверку по факту смерти девушки под колесами поезда
16:07
Общество
Иркутские волонтеры подстригли обросшую до колтунов бездомную собаку
16:05
Политика
Нидерланды не видят необходимости в новом опросе эксперта «Алмаз-Антея»
16:04
Общество
В Петербурге скончался двухмесячный сын депутата ЗакСа Алексея Цивилева
Все новости

Житель Великобритании десять месяцев болел COVID-19 и выжил

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:23
Общество
Житель Великобритании десять месяцев болел COVID-19 и выжил
pixabay.com

Лондон, 24 июня. Пенсионер Дэйв Смит из британского Бристоля болел коронавирусной инфекцией на протяжении 305 дней. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Британские медицинские специалисты зафиксировали самое продолжительное течение коронавируса за историю наблюдений. Об этом сообщает издание Evening Standart. Отмечается, что 72-летний пациент Дэйв Смит болел коронавирусом в течение десяти месяцев. За все время он получил 42 положительных анализа на COVID-19, а его жена пять раз вела подготовку к похоронам.

Пенсионера вылечили с помощью сконструированных в лаборатории антител. Случай Смита планируют разобрать на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заседаний в июле.

Пожилым людям особенно необходима вакцинация от коронавирусной инфекции. Она способствует формированию иммунитета и снижению риска заболевания тяжелой формой COVID-19. Вакцины эффективны и против индийского штамма.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Житель Великобритании десять месяцев болел COVID-19 и выжил
заболевание течение коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru