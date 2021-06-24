Житель Великобритании десять месяцев болел COVID-19 и выжил

Лондон, 24 июня. Пенсионер Дэйв Смит из британского Бристоля болел коронавирусной инфекцией на протяжении 305 дней. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Британские медицинские специалисты зафиксировали самое продолжительное течение коронавируса за историю наблюдений. Об этом сообщает издание Evening Standart. Отмечается, что 72-летний пациент Дэйв Смит болел коронавирусом в течение десяти месяцев. За все время он получил 42 положительных анализа на COVID-19, а его жена пять раз вела подготовку к похоронам.

Пенсионера вылечили с помощью сконструированных в лаборатории антител. Случай Смита планируют разобрать на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заседаний в июле.

Пожилым людям особенно необходима вакцинация от коронавирусной инфекции. Она способствует формированию иммунитета и снижению риска заболевания тяжелой формой COVID-19. Вакцины эффективны и против индийского штамма.