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ФСВТС РФ: Москва готова в короткие сроки рассмотреть поставку ЗРК С-400 в Белоруссию

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:28
Армия
ФСВТС РФ: Москва готова в короткие сроки рассмотреть поставку ЗРК С-400 в Белоруссию
Пресс-служба ЗВО

Москва, 24 июня. Россия может в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Белоруссию, если поступит соответствующий запрос от Минска.

Москва находится в тесном контакте с белорусскими партнерами по военно-техническому направлению, заявил первый замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов. Также в кратчайшие сроки может быть проработан запрос и на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1», добавил он.

Ранее сообщалось, что Катар ведет переговоры с Россией о закупке ЗРК С-400. Москва является основным стратегическим партнером для Дохи во всех областях, заявил посол государства в РФ шейх Ахмед бин Насер Аль Тани.

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