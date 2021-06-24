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Шоураннер «Симпсонов» рассказал о перспективах культового мультсериала

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:15
Общество
Шоураннер «Симпсонов» рассказал о перспективах культового мультсериала
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Лос-Анджелес, 24 июня. Сценарист и продюсер культового мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс рассказал, что проект может выходить на экраны бесконечное количество лет.

Шоу выходит с 1989 года и может стать «вечным». Шоураннер рассказал, что анимационный сериал будет идти до тех пор, пока не закончатся новостные повестки в мире, а поэтому — никогда и не закроется.

«В «Симпсонах» рассказывается о вещах, происходящих в мире, людях, их действиях. Поэтому для нас отказаться от шоу — значит сказать себе, что мы осветили все события, которые когда-либо случались в мире», — отметил сценарист в интервью изданию Metro.

Шоураннер отметил, что мультсериал похож на популярные многолетние шоу, вроде Saturday Night Live, которое выходит с 1975 года или The Daily Show, которое появилось в эфире в 1996 году. Всех их объединяет формат — освещение событий с помощью сатиры. Поэтому Рейсс уверен, что даже если «Симпсонов» закроют, то через некоторое время перезапустят в другом формате.

«Все, что касается текущих событий, должно продолжаться. Почему это должно прекращаться? Шоу может длиться вечно. Поэтому даже если «Симпсонов» когда-нибудь и отменят, то лет через пять снова перезапустят. Возможно, в другом формате», — заявил продюсер.

Культовый мультсериал известен благодаря не только высмеиванию повседневности, но и предсказаниям. В одной из последних серий под название Burger Kings герои предположили непрерывный рост криптовалюты биткоин. Однако пока непонятно, насколько были правы персонажи.

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сериал симпсоны рейсс
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