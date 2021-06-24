Путину рассказали о нюансах производства самолета МС-21

Москва, 24 июня. Серийный выпуск отечественного пассажирского самолета МС-21 с новым крылом будет запущен в 2022 году. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Крыло авиалайнера будет инновационное, из российского материала, отметил глава Ростеха на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я знаю о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении нашего новейшего самолета МС-21», — констатировал российский лидер.

Старт серийного производства МС-21 ожидался в 2017 году, но этому помешали антироссийские санкции. Однако в таких условиях Россия не просто сумела обеспечить перевод МС-21 на отечественные рельсы, но и создала производство авиационных комплектующих, которыми способны похвастаться далеко не все страны.