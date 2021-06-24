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Путину рассказали о нюансах производства самолета МС-21

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:21
Экономика
Путину рассказали о нюансах производства самолета МС-21
wikipedia.org  /  Denis Fedorko / CC BY-SA 4.0

Москва, 24 июня. Серийный выпуск отечественного пассажирского самолета МС-21 с новым крылом будет запущен в 2022 году. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Крыло авиалайнера будет инновационное, из российского материала, отметил глава Ростеха на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я знаю о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении нашего новейшего самолета МС-21», — констатировал российский лидер.

Старт серийного производства МС-21 ожидался в 2017 году, но этому помешали антироссийские санкции. Однако в таких условиях Россия не просто сумела обеспечить перевод МС-21 на отечественные рельсы, но и создала производство авиационных комплектующих, которыми способны похвастаться далеко не все страны.

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путин самолет мс-21 чемезов
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