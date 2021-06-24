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Капитан британского эсминца раскрыл детали вторжения в территориальные воды РФ

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:17
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Армия
Капитан британского эсминца раскрыл детали вторжения в территориальные воды РФ
wikipedia.org  /  Hugh Llewelyn / CC BY-SA 2.0

Лондон, 24 июня. Капитан эсминца HMS Defender Винсент Оуэн признался, что впервые за годы службы приблизился к берегам России так близко.

Накануне корабль вторгся в территориальные воды России в районе Крыма. Экипаж судна игнорировал предупреждения, потому российским военным пришлось открыть огонь.

Оуэн заявил, что оружие применило судно береговой охраны. При этом HMS Defender находился вне зоны поражения.

«Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов», — рассказал капитан в комментарии изданию Daily Mail.

Таким образом, он опроверг официальную версию Министерства обороны Великобритании. Ранее в ведомстве утверждали, что российские военные не открывали предупредительную стрельбу по эсминцу.

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