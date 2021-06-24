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Рита Дакота едва не рассталась с Белогаем из-за Соколовского

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:06
Шоу-бизнес
Рита Дакота едва не рассталась с Белогаем из-за Соколовского
instagram.com  /  @ritadakota

Москва, 24 июня. Певица Рита Дакота чуть не рассталась с клипмейкером Федором Белогаем из-за непроработанных обид после разрыва с музыкантом Владом Соколовским.

Казалось, отношения у Дакоты и Белогая идеальны. Знаменитость скрывала напряжение, омрачающее семейную идиллию. Артистка считает, что напряжение возникло из-за бесконечного водоворота обид и боли внутри их семьи.

«Однажды привело к тому, что мы с Федей ночью ехали по дождливому МКАДу домой собирать его чемодан с твердым решением расстаться. Мы очень любили друг друга и еще больше хотели быть вместе, но понимали, что просто не выгребаем. Это было так тяжело, что ком подступает к горлу, даже когда я просто вспоминаю это лобовое в каплях дождя и наше гробовое молчание по пути от Садового до Ленинградки», — написала певица на своей странице в Instagram.

И все же влюбленным удалось преодолеть трудности и вновь окунуться в счастье. По мнению Дакоты, сохранить союз получилось в том числе благодаря разговору с Соколовским. Ведь после брака с певцом у знаменитости появилось много проблем, в том числе неуверенность в себе.

В конце весны звезда разоткровенничалась на тему здоровья. Артистка игнорировала боли в животе, но все же она оказалась в больницу. Знаменитость переживала, что ей диагностируют рак. Впоследствии выяснилось, что у певицы были кисты.

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Все новости / Шоу-бизнес / Рита Дакота едва не рассталась с Белогаем из-за Соколовского
личная жизнь дакота белогай
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