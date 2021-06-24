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Лавров не стал уточнять детали проведения саммита Россия — Евросоюз

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:12
Политика
Лавров не стал уточнять детали проведения саммита Россия — Евросоюз
Инфореактор  /  pixabay.com / Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Москва, 24 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил европейское предложение о проведении саммита с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что у российской стороны отсутствуют детали предложения, согласно которому предлагается провести саммит по линии Россия — ЕС.

Соответствующее предложение может относиться к встрече, которая ранее прошла в Женеве между президентами России и США.

Заместитель главы МИД Александр Грушко отметил, что Москва готова начать плодотворное сотрудничество с Европейским союзом.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, а также поддержавший ее президент Франции Эммануэль Макрон выступили за организацию встречи российского лидера Владимира Путина с руководителями стран ЕС.

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