Лавров не стал уточнять детали проведения саммита Россия — Евросоюз

Москва, 24 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил европейское предложение о проведении саммита с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что у российской стороны отсутствуют детали предложения, согласно которому предлагается провести саммит по линии Россия — ЕС.

Соответствующее предложение может относиться к встрече, которая ранее прошла в Женеве между президентами России и США.

Заместитель главы МИД Александр Грушко отметил, что Москва готова начать плодотворное сотрудничество с Европейским союзом.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, а также поддержавший ее президент Франции Эммануэль Макрон выступили за организацию встречи российского лидера Владимира Путина с руководителями стран ЕС.