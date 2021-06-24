Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июня 16:19
16:18
Происшествия
Умерла балерина Мариинского театра Моисеева
16:16
Происшествия
Мошенничество обернулось для двух крымских экс-депутатов приговором к сроку в колонии
16:13
Армия
Сивков предложил выставить Британии счет за глушение рыбы при инциденте в Черном море
16:12
Экономика
Средняя стоимость «квадрата» московского жилья превысила 250 тысяч рублей
16:12
Происшествия
Причиной пожара в ковидном центре на западе Москвы могло стать короткое замыкание
16:12
Армия
Сивков объяснил, чем могла обернуться для Defender схватка с Су-24 у берегов Крыма
16:11
Происшествия
Ивановская прокуратура начала проверку по факту смерти девушки под колесами поезда
16:07
Общество
Иркутские волонтеры подстригли обросшую до колтунов бездомную собаку
16:05
Политика
Нидерланды не видят необходимости в новом опросе эксперта «Алмаз-Антея»
16:04
Общество
В Петербурге скончался двухмесячный сын депутата ЗакСа Алексея Цивилева
Все новости

Палестинцы вышли на акции протеста после гибели известного активиста и критика властей

Ближний Восток
Палестинцы вышли на акции протеста после гибели известного активиста и критика властей
Prt Scr youtube.com  /  nizar banat

Иерусалим, 24 июня. Известный палестинский активист Низар Банат скончался в ночь на 24 июня, когда сотрудники службы безопасности Палестинской автономии прибыли к нему домой в город Дура на Западном берегу с целью ареста.

«Во время ареста состояние здоровья Баната ухудшилось, и он был немедленно доставлен в больницу Хеврона, где врачи констатировали его смерть», — передает слова губернатора Хеврона Джибрина аль-Бакри издание Jerusalem Post.

Аммар, двоюродный брат Баната и представитель его семьи, сообщил порталу Middle East Eye (MEE), что 25 офицеров и сотрудник Службы превентивной безопасности Палестинской администрации ворвались в дом мужчины около 3:30 утра, взорвав двери.

Родственник погибшего отметил, что офицеры ворвались в комнату, в которой спал Низар, и сразу же набросились на него, распылив газ ему в рот и нос. По словам Аммара, мужчину жестоко избили железными и деревянными дубинками, а когда он находился в обмороке, его вытащили, сняли с него одежду и увезли на военных автомобилях.

Семья Баната также заявляет, что до сих пор не имеет доступа к телу погибшего, и переживает, что палестинские власти скрывают труп активиста, чтобы манипулировать фактами о его смерти.

Губернатор Хеврона заявил, что уже началась работа по установлению причины смерти активиста. Однако чиновник отказался комментировать предположения о том, что 44-летний Банат был избит сотрудниками службы безопасности.

Представители Европейского союза (ЕС) и Организации Объединенных Наций (ООН) призвали к независимому расследованию. На этом фоне премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе объявил о создании следственной комиссии. Он сказал, что врач, которого выберет семья погибшего, примет участие во вскрытии, а близким будет предложено дать показания.

Тем не менее тысячи протестующих вышли на улицы Западного берега после смерти известного политического деятеля. В частности, в Рамалле демонстранты скандировали: «Душой, кровью мы защищаем вашего Низара». Они также выкрикивали лозунги против палестинского президента Махмуда Аббаса. Сотрудники сил безопасности разгоняли недовольных людей дубинками и применили слезоточивый газ.

Неугодный человек

Низар Банат был известен своей критикой руководства Палестинской администрации и в прошлом был несколько раз арестован местными силами безопасности. Банат в течение нескольких месяцев размещал в соцсетях видеоролики, в которых критиковал Махмуда Аббаса и других высокопоставленных должностных лиц его администрации и партии «Движение за национальное освобождение Палестины» (​ФАТХ).

Совсем недавно он опубликовал ролик, в котором резко раскритиковал власти государства за отмену сделки по обмену вакцинами между Палестиной и Израилем. Тогда руководство администрации отменило соглашение, по которому Тель-Авив должен был передать Западному берегу 1 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer с истекающим сроком годности.

Представитель организации «Юристы за справедливость» Муханнад Караджа рассказал MEE, что Банат позвонил ему накануне и сообщил об угрозах от разведывательных служб Палестины. От активиста потребовали, чтобы он прекратил критику властей.

На самом же деле попытки расправиться с диссидентом начались гораздо раньше. В начале мая вооруженные люди атаковали дом Баната, открыв стрельбу и бросая светошумовые гранаты. Политический деятель и его семья отсутствовали дома в ту ночь.

Борьба с диссидентами

Арест активиста — часть развернутой властями Палестинской администрации кампании по борьбе с политическими оппонентами, которая началась после раскола в ФАТХ. Банат являлся кандидатом в избирательный список «Свобода и достоинство» на парламентских выборах в Палестине, которые должны были состояться 22 мая. 

В ответ на решение Аббаса отсрочить выборы по причине отказа Израиля разрешить голосование в Иерусалиме, Банат опубликовал заявление с обращением к судам ЕС, в частности Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), о немедленном прекращении финансовой помощи властям Палестины. В руководстве ФАТХ заявили, что активист перешел «красную черту».

После вооруженного конфликта между ФАТХ и ХАМАС в 2007 году Палестинская автономия оказалась расколота на две части — сектор Газа под руководством ХАМАС и Западный берег во главе с администрацией Мансура Аббаса, созданной ФАТХ. С тех пор отношения между конкурирующими фракциями оставались напряженными, а все попытки примирить их на протяжении последних лет не принесли ощутимых результатов.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Палестинцы вышли на акции протеста после гибели известного активиста и критика властей
махмуд аббас палестина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru