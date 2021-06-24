Палестинцы вышли на акции протеста после гибели известного активиста и критика властей

Иерусалим, 24 июня. Известный палестинский активист Низар Банат скончался в ночь на 24 июня, когда сотрудники службы безопасности Палестинской автономии прибыли к нему домой в город Дура на Западном берегу с целью ареста.

«Во время ареста состояние здоровья Баната ухудшилось, и он был немедленно доставлен в больницу Хеврона, где врачи констатировали его смерть», — передает слова губернатора Хеврона Джибрина аль-Бакри издание Jerusalem Post.

A #Palestinian Authority official said that an investigation has been launched into the death of Nizar Banat, refusing to comment on allegations of security officer #beatings.@KhaledAbuToameh reports.https://t.co/JIU3kH2P6r — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 24, 2021

Аммар, двоюродный брат Баната и представитель его семьи, сообщил порталу Middle East Eye (MEE), что 25 офицеров и сотрудник Службы превентивной безопасности Палестинской администрации ворвались в дом мужчины около 3:30 утра, взорвав двери.

Родственник погибшего отметил, что офицеры ворвались в комнату, в которой спал Низар, и сразу же набросились на него, распылив газ ему в рот и нос. По словам Аммара, мужчину жестоко избили железными и деревянными дубинками, а когда он находился в обмороке, его вытащили, сняли с него одежду и увезли на военных автомобилях.

Семья Баната также заявляет, что до сих пор не имеет доступа к телу погибшего, и переживает, что палестинские власти скрывают труп активиста, чтобы манипулировать фактами о его смерти.

Banat was well known for his criticism of the PA leadership and had been arrested several times in the past by Palestinian security forceshttps://t.co/WNuz2zRs7x — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 24, 2021

Губернатор Хеврона заявил, что уже началась работа по установлению причины смерти активиста. Однако чиновник отказался комментировать предположения о том, что 44-летний Банат был избит сотрудниками службы безопасности.

Представители Европейского союза (ЕС) и Организации Объединенных Наций (ООН) призвали к независимому расследованию. На этом фоне премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе объявил о создании следственной комиссии. Он сказал, что врач, которого выберет семья погибшего, примет участие во вскрытии, а близким будет предложено дать показания.

Тем не менее тысячи протестующих вышли на улицы Западного берега после смерти известного политического деятеля. В частности, в Рамалле демонстранты скандировали: «Душой, кровью мы защищаем вашего Низара». Они также выкрикивали лозунги против палестинского президента Махмуда Аббаса. Сотрудники сил безопасности разгоняли недовольных людей дубинками и применили слезоточивый газ.

Footage coming out of Ramallah shows PA police forces using tear gas to suppress Palestinians rallying against the killing of political activist & outspoken PA critic, Nizar Banat, during his arrest by PA forces from his home in Hebron. pic.twitter.com/EFviP2bseu — Arwa Ibrahim (@arwaib) June 24, 2021

Неугодный человек

Низар Банат был известен своей критикой руководства Палестинской администрации и в прошлом был несколько раз арестован местными силами безопасности. Банат в течение нескольких месяцев размещал в соцсетях видеоролики, в которых критиковал Махмуда Аббаса и других высокопоставленных должностных лиц его администрации и партии «Движение за национальное освобождение Палестины» (​ФАТХ).

Совсем недавно он опубликовал ролик, в котором резко раскритиковал власти государства за отмену сделки по обмену вакцинами между Палестиной и Израилем. Тогда руководство администрации отменило соглашение, по которому Тель-Авив должен был передать Западному берегу 1 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer с истекающим сроком годности.

Представитель организации «Юристы за справедливость» Муханнад Караджа рассказал MEE, что Банат позвонил ему накануне и сообщил об угрозах от разведывательных служб Палестины. От активиста потребовали, чтобы он прекратил критику властей.

На самом же деле попытки расправиться с диссидентом начались гораздо раньше. В начале мая вооруженные люди атаковали дом Баната, открыв стрельбу и бросая светошумовые гранаты. Политический деятель и его семья отсутствовали дома в ту ночь.

The Palestinian Authority got rid today of one of its fierce critics, Nizar Banat. His family testified he was severely beaten with sticks & iron objects on his head during his arrest.

Liberation does not come in parts.. it's a whole, from our colonisers & internal oppressors. pic.twitter.com/xK3Tk9tqIC — Abir Kopty (@AbirKopty) June 24, 2021

Борьба с диссидентами

Арест активиста — часть развернутой властями Палестинской администрации кампании по борьбе с политическими оппонентами, которая началась после раскола в ФАТХ. Банат являлся кандидатом в избирательный список «Свобода и достоинство» на парламентских выборах в Палестине, которые должны были состояться 22 мая.

В ответ на решение Аббаса отсрочить выборы по причине отказа Израиля разрешить голосование в Иерусалиме, Банат опубликовал заявление с обращением к судам ЕС, в частности Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), о немедленном прекращении финансовой помощи властям Палестины. В руководстве ФАТХ заявили, что активист перешел «красную черту».

После вооруженного конфликта между ФАТХ и ХАМАС в 2007 году Палестинская автономия оказалась расколота на две части — сектор Газа под руководством ХАМАС и Западный берег во главе с администрацией Мансура Аббаса, созданной ФАТХ. С тех пор отношения между конкурирующими фракциями оставались напряженными, а все попытки примирить их на протяжении последних лет не принесли ощутимых результатов.