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Модельная линейка Lada подорожает с 1 июля

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:03
Экономика
Модельная линейка Lada подорожает с 1 июля
lada.ru  /  ПАО «Автоваз»

Москва, 24 июня. Стоимость транспортных средств Lada скорректирует АвтоВАЗ. Автомобили подорожают с 1 июля. Отечественный производитель повышает расценки четвертый раз в текущем году.

Российские дилерские центры получили скорректированные прайс-листы с обновленной рекомендованной розничной стоимостью автомобилей Lada. Согласно предположениям, базовая комплектация седана Granta подорожает до 531,9 тысячи рублей. Стоимость Vesta увеличится до 758,9 тысячи рублей. Кроссовер XRay прибавит 20 тысяч рублей и составит 726,9 тысячи рублей, передает «Автостат».

Автомобилисты смогут приобрести наиболее доступный универсал Largus за 727,9 тысячи рублей. Внедорожник Niva Legend в трехдверном кузове обойдется покупателям минимум в 632,9 тысячи рублей. Стандартная комплектация Niva Travel прибавит 17 тысяч рублей. Стоимость вырастет до 796,9 тысячи рублей.

Отечественный производитель «АвтоВАЗ» ранее объявил о планируемом выпуске более дорогих транспортных средств Lada. Представить обновленные модели планируется в течение ближайших пяти лет.

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