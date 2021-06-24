Модельная линейка Lada подорожает с 1 июля

Москва, 24 июня. Стоимость транспортных средств Lada скорректирует АвтоВАЗ. Автомобили подорожают с 1 июля. Отечественный производитель повышает расценки четвертый раз в текущем году.

Российские дилерские центры получили скорректированные прайс-листы с обновленной рекомендованной розничной стоимостью автомобилей Lada. Согласно предположениям, базовая комплектация седана Granta подорожает до 531,9 тысячи рублей. Стоимость Vesta увеличится до 758,9 тысячи рублей. Кроссовер XRay прибавит 20 тысяч рублей и составит 726,9 тысячи рублей, передает «Автостат».

Автомобилисты смогут приобрести наиболее доступный универсал Largus за 727,9 тысячи рублей. Внедорожник Niva Legend в трехдверном кузове обойдется покупателям минимум в 632,9 тысячи рублей. Стандартная комплектация Niva Travel прибавит 17 тысяч рублей. Стоимость вырастет до 796,9 тысячи рублей.

Отечественный производитель «АвтоВАЗ» ранее объявил о планируемом выпуске более дорогих транспортных средств Lada. Представить обновленные модели планируется в течение ближайших пяти лет.