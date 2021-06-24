В Крыму назвали средство для профилактики измены Родине на полуострове

Широкая общественная дискуссия о роли и месте Крыма в составе России могла бы послужить своеобразной профилактикой измены Родине. Об этом в интервью ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

В Крыму, согласно информации Центра общественных связей ФСБ, был задержан житель Симферополя, которого подозревают в сборе данных для СБУ о полетах российской военной авиации. Мужчине предъявлены обвинения по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Предполагается, что он в течение долгого времени с использованием специального антенного и приемного оборудования шпионил за армейскими самолетами, а полученную информацию должен был передавать украинским спецслужбам для дальнейшего использования «против безопасности Российской Федерации».

Джаралла в беседе с корреспондентом ФАН попытался ответить на вопрос, насколько сильно развито шпионское подполье в Крыму, что за люди в нем состоят и почему они идут на предательство своей страны.

«Сам факт того, что мы обсуждаем это событие, свидетельствует о двух вещах, — сказал политолог. — Первое: подобная деятельность на территории полуострова действительно есть. И второе: ФСБ реально способна достаточно эффективно с нею бороться. Как мы знаем, Крым является полем боя для целой плеяды спецслужб, и СБУ выполняет роль инструмента разведок Запада».

По словам эксперта, Россия отрабатывает самые разные методики контрразведывательной деятельности против Украины и достигает в этом неизменного успеха.

Prt Scr youtube.com / На грани - без цензуры о главных проблемах Крыма!

«Также крайне важно понимать мотивацию людей, которые идут на подобного рода деятельность, — продолжил собеседник ФАН. — Это и жажда острых ощущений, и желание заработать (самое примитивное и эффективное), и надежда на обретение личного успеха. Много ли таких граждан в Крыму? Разумеется, нет, большинство крымчан вполне искренне высказались о своем желании быть с Россией еще на референдуме в 2014 году — и с тех пор своего мнения на этот счет не поменяли».

Те же, кто был против, либо покинули Крым, либо находятся в «глубоком внутреннем подполье», добавил Джаралла.

«Среди них, разумеется, находится некая категория людей, готовая пойти на решительные действия, пусть даже сопряженные с риском», — заметил политолог.

По его мнению, некоторой профилактикой «предательских настроений» на полуострове могла бы послужить широкая общественная дискуссия на тему роли Крыма в современной России.

«Украинская страница истории Крыма давно перевернута и оставлена в далеком прошлом», — подчеркнул эксперт.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов поблагодарил поблагодарил главу Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за разоблачение британской провокации у берегов Крыма.