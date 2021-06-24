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Гендиректор Алексанян арестован по делу о мошенничестве на космодроме Восточный

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:05
Происшествия
Гендиректор Алексанян арестован по делу о мошенничестве на космодроме Восточный
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Благовещенск, 24 июня. Гендиректор "Респект-СМ" арестован по делу о мошенничестве на космодроме Восточный в Благовещенске. Он заключен под стражу на два месяца.

Алика Алексаняна обвинили в мошенничестве почти на 60 млн рублей при выполнении строительно-монтажных работ на космодроме Восточный. Свою вину фигурант не признает. Он пробудет под стражей до 22 августа.

Ранее СК Амурской области возбудил два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме. В одном случае благодаря должностным лицам АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 миллионов рублей, а другой похитил еще 60 миллионов, представив поддельные документы.

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