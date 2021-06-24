Осташко объяснил, почему Степанов продолжает имитировать избирательную кампанию

Бывший координатор московского штаба Навального1 (является структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ) Олег Степанов продолжает готовить сборщиков подписей, несмотря на вступление в силу закона, запрещающего людям, сотрудничавшим с экстремистскими организациями, участвовать в выборах. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Руслан Осташко назвал деятельность активиста «имитацией предвыборной кампании» ради получения донатов от сторонников.

«Записывайтесь в наблюдатели и становитесь сборщиками подписей», — призывает граждан в своем Twitter-аккаунте соратник осужденного оппозиционера.

Напомним, Степанов сообщил о старте кампании по выдвижению в Госдуму Российской Федерации по 201-му столичному округу в мае текущего года. Соответствующий пост он опубликовал на своей новой странице в Twitter.

Во вторник, 22 июня, активист сообщил в соцсети, что окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Государственной думы РФ по городу Москве отказала ему в открытии избирательного счета и назначении финансового уполномоченного. В связи с его деятельностью в ФБК и структурах Навального, признанных судом экстремистскими организациями, его не зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты Госдумы на предстоящем волеизъявлении. Однако Степанов не прекратил подбадривать свою интернет-аудиторию, заявив, что не собирается сдаваться и вместе с командой планирует оспорить решение в судебной инстанции.

«Сейчас мы продолжим собирать контакты избирателей», — написал он в соцсетях.

В беседе с сотрудником Федерального агентства новостей главный редактор интернет-издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко отметил, что один из ближайших соратников Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии в городе Покрове, просто ищет повод собрать деньги со своих последователей.

«У всех этих навальнистов, которые сейчас стремятся поучаствовать так или иначе в предвыборном процессе, потому что до выборов их не допустят, цель одна — собрать донаты со своих «миньонов». Имитация ведения предвыборной кампании является хорошим поводом для этого», — объяснил журналист.

instagram.com / @sobollubov

Собеседник также напомнил о том, что экс-юрист ФБК Любовь Соболь ранее заявила, что не станет выдвигаться в Госдуму, однако и дальше просить деньги у сочувствующих не перестала. Более того, в минувший четверг, 17 июня, Telegram-канал «Кремлевская прачка» сообщил, что соратница осужденного блогера может сбежать в Литву, где обустроились ее бывшие коллеги по ФБК Леонид Волков, Иван Жданов, Владимир Милов и другие. Политолог подчеркнул, что Степанов, по сути, занимается тем же, а вся эта бурная деятельность в социальных сетях необходима ему для выкачивания денег с доверчивых подписчиков.

«Люба Соболь уже сказала, что она не будет участвовать в выборах, потому что ее не пустят. Тем не менее сбор средств на кампанию она не прекратила. Это же касается и всех остальных товарищей оппозиционеров. Им нужно одно — бабки, а остальное их вообще не интересует», — констатировал Осташко.

Ранее бывший юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал ФАН, что Волков специально не стал отзывать Олега Степанова с выборов в Госдуму вслед за Соболь, поскольку он нужен ему в России, чтобы сам он мог и дальше, проживая в ЕС, осваивать бюджеты, выделяемые западными фондами.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.