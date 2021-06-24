Милонов призвал страны Европы поддержать Венгрию в борьбе с ЛГБТ-пропагандой

Страны Европы, декларирующие приверженность традиционным ценностям, должны сплотиться в борьбе за них. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «позором» венгерский закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних и объявила о начале «юридической процедуры» против Будапешта, пообещав задействовать все полномочия возглавляемого ею ведомства для решения этой проблемы, прежде чем закон вступит в силу. Она особо подчеркнула, что он носит дискриминационный характер, противоречит базовым ценностям Евросоюза — человеческому достоинству, равенству и уважению прав человека.

«В нормальном обществе, в принципе, отсутствует сформированное отношение к проблеме сексуальных меньшинств, поскольку относится к частной жизни человека, — заметил Милонов. — А то, что «товарищи» главы Еврокомиссии навязывают всему миру ненормальные стандарты поддержки ЛГБТ-трендов, вызывает оторопь и недопонимание у обычных людей».

По мнению депутата, венгерский закон, аналог которому есть и в России, призван защитить общество от навязчивой и назойливой «пропаганды сексуальных девиаций».

Global Look Press / Zamir Usmanov / Roman Vondrous

«Я не помню, чтобы их любители как-то преследовались на уровне государства, но, извините меня, причем тут радужные флаги? — выразил недоумение парламентарий. — Это то же самое, как если бы члены футбольных команд, сплошь состоящие из чернокожих парней, перед каждым матчем вставали бы на колени, ползали по полю и за что-то там извинялись — они точно так же пострадали в свое время, как и все остальные. Это же глупость полнейшая!»

Собеседник ФАН пожелал венграм стойкости и осознания того, что «крест Святого Иштвана защитит их» и спасет «от всех Урсул», которым «с их толерантностью недолго осталось», поскольку они «падут под натиском темных египетских сил», вызванных мягкой миграционной политикой Европы. Милонов также порассуждал на тему того, удастся ли в итоге Еврокомиссии сломить сопротивлении Венгрии.

«А вот это интересно: какие из стран, что формально декларируют приверженность традиционным ценностям, готовы будут поддержать Будапешт? — задался вопросом депутат. — С Прибалтикой все понятно — они слабаки, готовые сами перекраситься и сменить пол, лишь бы усладить взгляды Еврокомиссии. Но вот Австрия, я думаю, вступится за соседа. Другим тоже не нужно бояться, поскольку, если Венгрия останется в одиночестве, ее будут ломать. Но если у нее появятся союзники — Урсула фон дер Ляйен отступится».

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что закон, который ограничивает распространение информации о гомосексуальности в Венгрии, является ошибочным.