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Эфир: Украинско-американские учения Sea Breeze как провокация большой войны

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:44
Видео
Эфир: Украинско-американские учения Sea Breeze как провокация большой войны
wikipedia.org  /  L(Phot) Des Wade/MOD/OGL v1.0

Британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе крымского мыса Фиолент. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «бомбометание» по курсу движения эсминца. Как и предупреждала Москва, украинско-американские учения Sea Breeze действительно повышают риски непреднамеренных инцидентов в Черном море.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то Москва будет адекватно отвечать на подобного рода провокации. Дипломат предостерег всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственных границ РФ, от подобных провокационных шагов.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» военные специалисты и политики обсуждают, почему англичане оспаривают факт нарушения российских границ, могут ли суда Черноморского флота потопить иностранный корабль в любой точке Черного моря, почему российский штурмовик Су-25 положил бомбы по курсу английского эсминца, а не на палубу иностранного корабля.

В студии Медиагруппы «Патриот» присутствует депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, экс-преподаватель Морского корпуса Петра Великого Константин Чебыкин.  

По ZOOM к эфиру присоединились:

 — доктор военных наук Константин Сивков;

 — заместитель председателя комитета по обороне Госдумы, депутат Юрий Швыткин;

 — российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич;

 — член Совета Федерации от Севастополя Сергей Колбин.

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черное море крым defender пресс-центр патриот
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