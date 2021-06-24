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Рестораны Ростова создадут COVID-free зоны

  /   Обновлено: 24 июня 2021 16:07
Общество
Рестораны Ростова создадут COVID-free зоны
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Ростов-на-Дону, 24 июня. Предприятия общепита Ростовской области всерьез задумались над созданием свободных от коронавируса зон, об этом накануне сообщил заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

В своем выступлении заместитель главы региона сослался на слова губернатора, который отметил, что во многих регионах страны, подобная практика уже внедряется. 

По мнению представителей власти, сделать COVID-free зоны куда проще, чем снова закрыть предприятия общепита и создать новые сложности для бизнеса.

Также некоторые ростовчане выступили с инициативой взять пример с Москвы и ввести на Дону QR-коды, однако эту инициативу никто не поддержал, зато против выступили десятки человек.

С введением COVID-free зоны, за последние сутки в Ростове-на-Дону зафиксировали рекордное количество привитых. за минувшие 24 часа вакцину от коронавируса получили более 4 тысяч ростовчан. По мнению городской администрации, это количество составило максимум от начала прививочной компании на Дону.

Ранее ФАН рассказывал, что порядка восьми ресторанов в Москве изъявили желание войти в список точек общепита с COVID-free зоной. Это пространства, свободные от коронавируса. Допускать в них будут только тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19. 

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