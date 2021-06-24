Действия полиции отправили больше 400 тысяч американцев в больницу

Вашингтон, 24 июня. За последние несколько лет больше 400 тысяч американцев попали в больницы из-за действий полицейских и охранников.

Такой информацией поделился телеканал NBC News в результате общего расследования с организацией Marshall Project. Сообщается, что информация Центров по контролю и профилактике заболеваний показывает, что в период с 2015 года больше 400 тысяч американцев лечились в отделениях неотложной помощи из-за насильственных действий полицейских или охранников.

Отмечается, что большая часть полицейских подразделений не считает и не публикует информацию о количестве людей, которые попали в больницу в результате действий правоохранителей.

Ранее сообщалось, что американские полицейские выстрелили в спину Эндрю Брауна. В результате ранения афроамериканец скончался.