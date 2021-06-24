Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июня 03:20
03:17
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5 на Сахалине
03:16
Экономика
Аналитик назвала факторы, которые положительно влияют на динамику курса рубля
03:00
Общество
Истина в вине Крыма: эксперт рассказал об огромном потенциале развития виноделия в РК
02:59
Происшествия
Действия полиции отправили больше 400 тысяч американцев в больницу
02:59
Общество
Диетолог Будаковская перечислила восстанавливающие работу печени напитки
02:41
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вновь пытается избавиться от принудительной опеки отца
02:39
Происшествия
Огонь охватил третий этаж полыхающего склада на юге Москвы
02:33
Происшествия
МЧС Белоруссии ликвидировало пожар на одной из крупнейших электростанций
02:19
Происшествия
Спасатели тушат пожар на 600 "квадратов" на юге Москвы
02:16
Общество
Россиянам рассказали, что больше не следует писать в соцсетях
Все новости

Действия полиции отправили больше 400 тысяч американцев в больницу

  /   Обновлено: 24 июня 2021 02:59
Происшествия
Действия полиции отправили больше 400 тысяч американцев в больницу
Global Look Press  /  Imagespace / Keystone Press Agency

Вашингтон, 24 июня. За последние несколько лет больше 400 тысяч американцев попали в больницы из-за действий полицейских и охранников.

Такой информацией поделился телеканал NBC News в результате общего расследования с организацией Marshall Project. Сообщается, что информация Центров по контролю и профилактике заболеваний показывает, что в период с 2015 года больше 400 тысяч американцев лечились в отделениях неотложной помощи из-за насильственных действий полицейских или охранников.

Отмечается, что большая часть полицейских подразделений не считает и не публикует информацию о количестве людей, которые попали в больницу в результате действий правоохранителей.

Ранее сообщалось, что американские полицейские выстрелили в спину Эндрю Брауна. В результате ранения афроамериканец скончался.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Действия полиции отправили больше 400 тысяч американцев в больницу
сша больница полиция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru