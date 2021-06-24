Диетолог Будаковская перечислила восстанавливающие работу печени напитки

Москва, 24 июня. Морковный сок входит в число напитков, способных восстанавливать работу печени. На это указала диетолог Алина Будаковская.

В моркови, по словам эксперта, содержится много каратиноидов. Они снижают разрушительное воздействие токсинов. Чтобы добиться нужного эффекта, нужно в день выпивать не менее 250 мл морковного сока.

Положительно на работу печени также влияет минеральная вода. Главное, чтобы в ней содержался гидрокарбонат кальция.

«Она способствует снижению воспалительных процессов печени, напряжения желчного пузыря, а также улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени», — подчеркнула Будаковская в эфире телеканала «Москва 24».

Телеведущая Елена Малышева ранее назвала неочевидные симптомы проблем с печенью. Речь идет, по ее словам, о покраснении ладоней и беспричинном появлении синяков.