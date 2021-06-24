Бритни Спирс вновь пытается избавиться от принудительной опеки отца

Лос-Анджелес, 24 июня. Американская певица Бритни Спирс сделала публичное заявление в суде по делу о принудительной опеке со стороны ее отца.

Бритни находится под опекой своего отца Джеймса Спирса с 2008 года — после того, как она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками на фоне нервного срыва. Отец полностью контролирует жизнь 39-летней дочери: финансы, перемещения, круг общения и так далее. Она продолжает записывать альбомы и выступать, но всеми доходами от ее творческой деятельности распоряжается Джеймс.

В четверг в суде начали рассматривать иск певицы, в котором она просит снять с нее принудительный контроль со стороны отца. В заявлении она подчеркнула, что не владеет своей жизнью и что хочет вернуть свои права.

«Я обманула весь мир, сказав, что я счастлива и все в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят», — призналась звезда.

Бритни рассказала, что в ходе лечения ей прописали литий, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной» в течение пяти лет. Она не могла остаться одной без охраны и опекунов ни на минуту, даже будучи, к примеру, обнаженной. Они также заставили ее поставить внутриматочную спираль, чтобы певица не могла забеременеть.

«Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть ВМС и завести ребенка, но опекун не разрешил мне, потому что они не хотят, чтобы я рожала», — рассказала на суде Спирс.

Сложности, по словам Бритни, возникают и во время работы. Опекун заставляет ее выступать без перерывов, хотя певица и говорила о своей усталости.

«Я хочу положить конец этому опекунству, которое на меня наложили без проверок. Оно приносит мне больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю спокойно жить», — цитирует речь Спирс в суде Associated Press.

У здания суда, где проходят слушания, собрались поклонники Бритни с плакатами «#FreeBritney» («Свободу Бритни»).

Ранее сообщалось, что Джеймс Спирс также обратился в суд. Он просит компенсировать ему расходы на адвокатов. В случае, если суд удовлетворит ходатайство Спирса, Бритни придется выплатить ему 2 млн долларов. Джеймс также запросил компенсацию расходов за период с ноября 2019 года, когда он был восстановлен в правах опекуна, по настоящее время: мужчина заявил, что тратил по 16 тысяч долларов ежемесячно. Также в графе расходов Джейми указал, что еще по 2 тысячи долларов в месяц уходило на канцелярские расходы.