МЧС Белоруссии ликвидировало пожар на одной из крупнейших электростанций

Минск, 24 июня. Огонь вспыхнул на территории Лукомльской ГРЭС, расположенной в городе Новолукомль Витебской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС Белоруссии установили, что произошло возгорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) Лукомльской ГРЭС. Большинство населенных пунктов Могилевской и Витебской областей остались без электричества.

После получения допуска от энергетиков пожарные подразделения приступили к тушению. Пожар ликвидировали, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ранее петербуржцы сообщили о возгорании трансформатора на севере города.