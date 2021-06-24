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МЧС Белоруссии ликвидировало пожар на одной из крупнейших электростанций

  /   Обновлено: 24 июня 2021 02:33
Происшествия
МЧС Белоруссии ликвидировало пожар на одной из крупнейших электростанций
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 24 июня. Огонь вспыхнул на территории Лукомльской ГРЭС, расположенной в городе Новолукомль Витебской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС Белоруссии установили, что произошло возгорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) Лукомльской ГРЭС. Большинство населенных пунктов Могилевской и Витебской областей остались без электричества.

После получения допуска от энергетиков пожарные подразделения приступили к тушению. Пожар ликвидировали, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ранее петербуржцы сообщили о возгорании трансформатора на севере города.

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