Огонь охватил третий этаж полыхающего склада на юге Москвы

Москва, 24 июня. Происшествие произошло на складе на Промышленной улице в Москве. Огонь распространился на третий складского помещения на юге столице.

Источник ТАСС сообщил, что происходит интенсивное горение. Из здания слышны хлопки. Сообщается, что пожару присвоили второй номер сложности из пяти. Возгорание началось на втором этаже складского помещения. Общая площадь склада составляет 7,5 тыс. квадратных метров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Информация о проишсествии появилась в 01:33 мск.