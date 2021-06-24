Россиянам рассказали, что больше не следует писать в соцсетях

Москва, 24 июня. Любые неосторожные высказывания в социальных сетях с марта 2021 могут обернуться неприятными последствиями для автора, заявил IT-эксперт Евгений Антипов.

Создатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» рассказал россиянам, что больше не следует писать на своих страницах в соцсетях. Избегать стоит, по его словам, даже шуточных комментариев на определенные темы.

«Самые распространенные темы, неосторожные сетевые высказывания, по которым могут возникнуть проблемы — это политика, религия, секс-меньшинства, гендерная идентификация, теории заговора, феминизм и бодипозитив», — подчеркнул Антипов в беседе с агентством «Прайм».

Данные, оставленные пользователями в Сети, теперь будут храниться там как минимум три года. Смена имени и фамилии не поможет. Вычислить автора можно по номеру телефона за считанные секунды.

Жителям России ранее рассказали, как обезопасить свой аккаунт в соцсети от взлома. Для этого следует придумать сложный пароль.