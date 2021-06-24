Спасатели тушат пожар на 600 "квадратов" на юге Москвы

Москва, 24 июня. Площадь пожара на юге столицы составляет 600 квадратных метров.

Происшествие произошло на складе на Промышленной улице в Москве. Этой информацией с ТАСС поделилась пресс-служба столичного ГУ МЧС России. Источник агентства заявил, что происходит интенсивное горение.

Информация о возгорании поступила в 01:33 мск. Сообщается, что пожар произошел на втором этаже складского здания.

Ранее сообщалось, что емкость с горючей жидкостью загорелась на северной ТЭЦ в Санкт-Петербурге. Происшествие повлекло за собой проблемы с электричеством в нескольких районах.