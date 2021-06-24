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Диетолог назвал необходимое во время жары блюдо

  /   Обновлено: 24 июня 2021 02:17
Общество
Диетолог назвал необходимое во время жары блюдо
Агентство городских новостей Москва

Москва, 24 июня. Организм во время жары начинает быстро терять воду. Вместе с жидкостью уходят и полезные вещества. Суп поможет восполнить потерю витаминов.

Выделение пота помогает поддерживать тепловое равновесие в организме. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, автор Telegram-канала «Доча, что ты ела?» Маргарита Арзуманян радио Sputnik.

«Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров. С этой точки зрения легкоусвояемые супы являются хорошим выбором», — сказала Арзуманян.

Самые подходящие для лета супы — холодные. Например, супы из шпината, щавеля, гаспачо или окрошка. Лучше всего, чтобы суп был комнатной температуры. Однако и теплые супы и напитки тоже подойдут, так как они вызывают потоотделение, которое охлаждает тело.

Ранее врач дал совет россиянам, как пережить аномальную жару. Врач общей практики Роман Демин рекомендовал избегать прямых солнечных лучей, носить головные уборы и пить больше воды.

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еда организм жара
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